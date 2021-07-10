بإطلالة صيفية.. منى فاروق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها، وجمهورها صورًا لها أثناء قضاء الإجازة الصيفية في إحدى القرى السياحية فى دهب.





وظهرت "منى" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت كاش مايوه انيق مع قبعة وعلقت علي الصور قائلة "القديم ذهب اتمني لك يوما سعيدا"، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.