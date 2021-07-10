قبيل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "جاهزين ومستعدين"، مطالبا الطلاب أن يكونوا مطمئنين، متوجهًا بالشكر إلى عدد من الوزارات التي شاركت في تأمين الامتحانات.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة يصل إلى 680 ألف طالب، والامتحان سيكون اختيار من متعدد، وليس هناك أسئلة مقالية بالامتحان، مؤكدا أن العام الحالي يعد عاما فارقا في مستوى التعليم في مصر حيث تم بذل جهد كبير على مستوى مختلف المراحل التعليمية.



