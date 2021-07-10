Advertisements

قبيل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب

السبت 10/يوليو/2021 - 07:28 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "جاهزين ومستعدين"، مطالبا الطلاب أن يكونوا مطمئنين، متوجهًا بالشكر إلى عدد من الوزارات التي شاركت في تأمين الامتحانات.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة يصل إلى 680 ألف طالب، والامتحان سيكون اختيار من متعدد، وليس هناك أسئلة مقالية بالامتحان، مؤكدا أن العام الحالي يعد عاما فارقا في مستوى التعليم في مصر حيث تم بذل جهد كبير على مستوى مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب عليه التواجد بالمدرسة قبل الامتحان بساعة، حيث سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الكشف على أجهزة التابلت لمن سيحضرها معه، منوها بأن الامتحان بنظام الكتاب المفتوح، وسيسمح باصطحاب الطالب الكتاب داخل اللجنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق شوقي بوابة الفجر الفجر اجراءات إحترازية

أخبار تهمك

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ يوم

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن مستقبل زيدان القادم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يتحرك لضم الساحر الذهبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"القومي للامتحانات" يرد على شكاوى "تجريبي أولى ثانوي": الأسئلة تعتمد على الفهم

"التعليم" تصدر تنبيها بشأن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب أولى ثانوي

التعليم تكشف طريقة حل مشاكل الامتحان التجريبي لأولى ثانوي

التعليم: توفير "شريحة" لتشغيل "التابلت" خلال امتحانات أولى ثانوي

التعليم: الامتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوي سيكون في مواد "الفصل الثاني"

لطلاب الثانوية.. اعرف الكتب المسموح باصطحابها في الامتحانات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي