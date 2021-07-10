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شاهد.. أول صور لمراكز التصحيح الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة

السبت 10/يوليو/2021 - 08:01 ص
مراكز التصحيح
مراكز التصحيح
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، أول صور مراكز التصحيح الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة، معلقًا: "بتفكرنا بغرف الفضاء أول مرة نشوف الحاجات دي".

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مراكز التصحيح الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة، معلقًا: "محدش يقدر يدخل المكان.. تأمين شبه عسكري".

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الموجودين في هذا المركز لا يشترط أن يكون معلمين، حيث إن الإجابات مسجلة على الكمبيوتر، ويكون تدخل العنصر البشري فقط في حال حدوث تعثر في تمييز الإجابة.

وأكد أن هناك جهد كبير يبذل في الكواليس لضمان تحقيق العدالة في التصحيح، لافتًا إلى أنه سيكون هناك شاشات كمبيوتر مركزية لمتابعة كافة اللجان للتصدي فورًا لأي مشكلة تطرأ.

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