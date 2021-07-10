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وزير التعليم يوجه تحذيرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

السبت 10/يوليو/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدفعة الحالية للثانوية العامة سنفخر بها جميعا، حيث أنها بداية لجيل جديد، مؤكدا أن الامتحانات ستكون أسهل كثيرا مما سبق.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطلاب بالفعل استفادوا من النظام التعليمي الجديد، منوها بأنمفهوم تسريب الامتحان يعني تداول ورقة الامتحان قبل انطلاقه، ولكن تسريبه بعد بدايته هى محاولات من البعض لتداول أسئلة من الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هناك إجراءات قوية لمواجهة الغش حيث يوجد كاميرات في اللجان، وعناصر موجودة من الأمن، منوها بأن قانون الغش الجديد به حبس، مضيفا أن أي محاولة غش عن طريق تابلت، او إدخال هاتف محمول، أو إخفاء سماعة بلوتوث، أو "تخبية سماعة في كم القميص، او يضع التليفون في الحذاء"، او مجموعات التليجرام كلها ستكون مرصودة، والكاميرات موجودة، وكذلك مباحث الإنترنت.

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طارق شوقي بوابة الفجر الفجر الثانوية العامة

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