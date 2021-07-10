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بكلمات مؤثرة.. صفية العمري تنعي السيدة جيهان السادات

السبت 10/يوليو/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نعت الفنانة صفية العمري ، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.


وكتبت صفية العمري عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ": البقاء لله بقلوب دامية، أنعى السيدة الفاضلة جيهان السادات، واسال الله الصبر والسلوان للعائلة ، انا لله وانا إليه راجعون اللهم اغفرها و ارحمها و اسكنها فسيح جناته".


وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

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