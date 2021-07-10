وزيرة الهجرة تكشف آخر تفاصيل أزمة المصريين العالقين في الإمارات

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، آخر تفاصيل أزمة المصريين العالقين في الإمارات، مشيرة إلى أنهم بدأوا العودة التدريجية اعتبارا من أمس.





وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تعاون بين وزارتي الهجرة والسياحة لحل أزمة المصريين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية عبر الإمارات من خلال التواصل مع شركات السياحة لتغيير سير الرحلة بدلا من "الإمارات-السعودية"، لتكون "الإمارات- القاهرة".





وأضافت أن هناك 38 شركة سياحية تعاونوا في هذه الأزمة، حتى لا يتحمل المواطن تكلفة عودته مرة أخرى للدولة المصرية، منوها بأن عدد المصريين العالقين الذين سافروا عبر شركات سياحية وسجلوا بياناتهم 1595 مواطن، و403 أشخاص سافروا بشكل فردي دون وساطة شركات سياحية.



