ساري يوافق على رحيل هدف باريس سان جيرمان

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو الإيطالي زف خبرًا سعيدًا لباريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد جيانلوكا دي مارزيو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا بأن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني خواكين كوريا نجم لاتسيو.





وأكد جيانلوكا دي مارزيو أن لاتسيو حدد مبلغ 45 مليون يورو من أجل الاستغناء عن كوريا وأنه يعطي الأولوية للأندية المستعدة لدفع هذا المبلغ وليس عن طريق الصفقات التبادلية.





وأشار جيانلوكا دي مارزيو إلى أن كوريا انضم إلى لاتسيو في صفقة يبلغ ثدرها 15 مليون يورو قادمًا من أشبيلية الإسباني في صيف 2018.





وقال ساري في المؤتمر الصحفي لتقديمه في لاتسيو اليوم الجمعة: "أعرف أن خواكين كوريا أعرب عن رغبته في الرحيل لكني سأكون سعيدًا إذا غير خواكين رأيه عندما يعود من كوبا أمريكا".



