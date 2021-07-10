صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

ذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا أنه توجد تطورات جديدة في مفاوضات انتقال الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي إلى الأهلي.





وأفادت التقارير أن مويرا تلاجالي زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقود حاليا المفاوضات بين الأهلي وصن داونز من أجل الحصول علي توقيع النجم الأوروجواياني لصالح الأهلي.





وقال بيتسو موسيماني المدير الفني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جنوب أفريقية أن الأهلي يرغب في التعاقد مع سيرينو عقب نهاية الموسم الحالي وأنه تم تقديم طلب رسمي إلي إدارة صن داونز وأكد أن سيرينو يرغب أيضا في اللعب للأهلي وأن القرار النهائي حاليا متروك لمسئولي صن داونز.





وعلى صعيد آخر كشف سيرينو نجم صن داونز أن الأهلي أكبر نادي في القارة الأفريقية ويلعب دائما في البطولات من أجل الفوز بها لهذا فهو يحلم باللعب في الأهلي وينتظر حتى يتحقق الحلم، حيث أنه لا يفكر في اللعب في أوروبا كما كما كان يحدث في المواسم السابقة.



