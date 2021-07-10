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وزير الري الأسبق: كلمة وزير الخارجية بمجلس الأمن حملت إنذارًا كبيرًا

السبت 10/يوليو/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن كلمة وزير الخارجية بمجلس الأمن كانت شاملة وقوية واستوعبت الموقف المائي المصري، والأضرار المحتملة بسبب سد النهضة، والعلاقات الدولية.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة وزير الخارجية حملت إنذارًا كبيرًا للمجتمع الدولي.

وتابع وزير الري الأسبق،: "عملية أزمة سد النهضة ليست عملية مياه فقط، بل هي محاولة لتحجيم الدولة المصرية والاستيلاء على جزء من حصتها المائية".

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