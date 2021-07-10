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مستغلا أزمة برشلونة.. باريس سان جيرمان يفاوض والد ميسي

السبت 10/يوليو/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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كشفت وسائل إعلامية إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي في الموسم المقبل نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي انتهى عقده مع البرسا في يونيو الماضي.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد ميسي مع برشلونة انتهى في شهر يونيو الماضي ولم يحسم البرغوث الأرجنتيني مستقبله حتى الآن.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن مسئولي باريس سان جيرمان اتصلوا مؤخرًا بخورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني وقالوا له: "إذا كانت هناك مشاكل.. نحن هنا".

وأوضح البرنامج الإسباني أن برشلونة يعاني من مشكلة بسبب قانون اللعب المالي النظيف تحرمه من تسجيل العقد الجديد لميسي في رابطة الدوري الإسباني.

وألمح البرنامج أن خافيير تيباس رئيس الليجا صرح أن الرابطة لن تسمح لبرشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة من أجل تسهيل التجديد لميسي.

ويشارك ميسي حاليا مع الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا وقاد منتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية ضد البرازيل صاحبة الأرض.

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