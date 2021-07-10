مجزرة في البيت الأبيض.. كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء والتي سوف تغادر بنهاية الموسم الجاري.





حيث أصبح الدولي التونسي فرجاني ساسي قريبًا من أن يكون أول المغادرين بعد أن رفض تمديد التعاقد بين الطرفين في الوقت الذي سيغادر فيه حمزة المثلوثي خاصةً أنه لم يقدم المردود القوي في الجبهة اليمنى.





ومن بين الأسماء المرشحة للرحيل أيضاً مروان حمدي بالإضافة إلى محمد أشرف روقة خاصةً أنهما لم يحصلا على دقائق للعب سوى في بعض المباريات.





يُذكر أن الزمالك يسعى إلى تدعيم صفوف الفريق، بلاعبين جدد إستعدادًا للموسم القادم والمنافسة على جميع الألقاب الممكنة فيما يخص البطولات المحلية وكذلك القارية.



