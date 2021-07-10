Advertisements
أبرزهم لاعب الأهلي.. الزمالك يفاوض 3 صفقات مدوية
السبت 10/يوليو/2021 - 01:30 ص
غدير أحمد
Advertisements
يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بنادي الزمالك، في ضم الثنائى باسم مرسى مهاجم المقاصة، وعمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش، لتدعيم الهجوم الفريق خلال قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتمسك كارتيرون بضم حسام حسن مهاجم سموحة المعار إلى أهلى بنى غازى، وذلك على الرغم من تمادي إدارة النادى السكندرى فى المطالب المادية، بعد أن اشترطت الحصول على 40 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب للزمالك فى الموسم المقبل.
ولم يستطع مسؤولي نادي الزمالك ضم مهاجم إفريقى بسبب المقابل المادى، بجانب المستوى الفنى لعدد من اللاعبين المعروضين على القلعة البيضاء مؤخرًا.
وعلى الجانب الآخر، تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لانهاء ملف تجديد عقود لاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.
وذلك قبل انطلاق مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.
Advertisements