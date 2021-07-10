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أبرزهم لاعب الأهلي.. الزمالك يفاوض 3 صفقات مدوية

السبت 10/يوليو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يرغب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بنادي الزمالك، في ضم الثنائى باسم مرسى مهاجم المقاصة، وعمرو جمال مهاجم الأهلي المعار لنادي طلائع الجيش، لتدعيم الهجوم الفريق خلال قترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمسك كارتيرون بضم حسام حسن مهاجم سموحة المعار إلى أهلى بنى غازى، وذلك على الرغم من تمادي إدارة النادى السكندرى فى المطالب المادية، بعد أن اشترطت الحصول على 40 مليون جنيه للموافقة على بيع اللاعب للزمالك فى الموسم المقبل.

ولم يستطع مسؤولي نادي الزمالك ضم مهاجم إفريقى بسبب المقابل المادى، بجانب المستوى الفنى لعدد من اللاعبين المعروضين على القلعة البيضاء مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر، تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لانهاء ملف تجديد عقود لاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وذلك قبل انطلاق مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

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