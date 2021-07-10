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نيمار يتحدث عن مواجهة ميسي في نهائي الكوبا

السبت 10/يوليو/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تحدث نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل، على خوض راقصي السامبا، نهائي بطولة كوبا أمريكا ضد الأرجنتين، اليوم السبت.

وعلق نيمار، في تصريحات عبر صحيفة موندو ديبورتيفو "فان المباراة النهائية التي رغبت دائمًا في خوضها، وهي المواجهة النهائية المحببة في كوبا أمريكا".

وتابع:"لقاء البرازيل والأرجنتين كلاسيكية منذ فترة طويلة، وذلك بسبب الألقاب لدى الطرفين، وجميع اللاعبين الذين لعبوا فيها".

وأضاف:"إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق، ومن الواضح أن لدي إرادة كبيرة للتتويج".

وأكمل "متابعت المباراة النهائية 2019 من المدرجات؟ لقد عانيت كثيرًا. كنت أعلم أن بإمكاني أن أكون هناك في الملعب، ولسوء الحظ لم أتواجد بسبب الإصابة التي تم إهمالها. إنه أول نهائي لي في كوبا أمريكا، مستعد لتقديم كل شيء لحصد اللقب".

وأشار:"لطالما قلت إن ميسي أفضل لاعب رأيته، إنه صديق رائع، والآن نحن منافسان في النهائي. أريد التغلب عليه والفوز باللقب".

وأختتم "قد يكون اللقب الأول لميسي أيضًا. لقد قاتل كثيرًا من أجل الفوز بلقب مع الأرجنتين، وإذا لم أتواجد وغابت البرازيل عن المنافسة، كنت سأصبح من مشجعي الأرجنتين".

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