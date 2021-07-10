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نيمار يتحدث عن مواجهة ميسي في نهائي الكوبا
السبت 10/يوليو/2021 - 01:44 ص
غدير أحمد
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تحدث نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل، على خوض راقصي السامبا، نهائي بطولة كوبا أمريكا ضد الأرجنتين، اليوم السبت.
وعلق نيمار، في تصريحات عبر صحيفة موندو ديبورتيفو "فان المباراة النهائية التي رغبت دائمًا في خوضها، وهي المواجهة النهائية المحببة في كوبا أمريكا".
وتابع:"لقاء البرازيل والأرجنتين كلاسيكية منذ فترة طويلة، وذلك بسبب الألقاب لدى الطرفين، وجميع اللاعبين الذين لعبوا فيها".
وأضاف:"إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق، ومن الواضح أن لدي إرادة كبيرة للتتويج".
وأكمل "متابعت المباراة النهائية 2019 من المدرجات؟ لقد عانيت كثيرًا. كنت أعلم أن بإمكاني أن أكون هناك في الملعب، ولسوء الحظ لم أتواجد بسبب الإصابة التي تم إهمالها. إنه أول نهائي لي في كوبا أمريكا، مستعد لتقديم كل شيء لحصد اللقب".
وأشار:"لطالما قلت إن ميسي أفضل لاعب رأيته، إنه صديق رائع، والآن نحن منافسان في النهائي. أريد التغلب عليه والفوز باللقب".
وأختتم "قد يكون اللقب الأول لميسي أيضًا. لقد قاتل كثيرًا من أجل الفوز بلقب مع الأرجنتين، وإذا لم أتواجد وغابت البرازيل عن المنافسة، كنت سأصبح من مشجعي الأرجنتين".
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