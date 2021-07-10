شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)

انتهى مساء أمس، الجمعة حفل "كايروكي" المقام بالقلعة، تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك"، وذلك على خشبة مسرح المحكى بالقلعة.







وتفاعل الجمهور مع الفنان أمير عيد، والذي قام بغناء العديد من الأغاني المعروفة له والتي منها "كل حاجة بتعدي"، "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"ياأبيض وأسود"، "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان" وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "أثبت مكانك".









وشارك "المزمار " "كايروكي" في عدة أغاني اكسبها طالع جديد وذلك بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي.







وفي نهاية الحفل، قدم أمير عيد الشكر لكل فريق العمل والعازفين بالاوركسترا، والجمهور ومبادرة "ريد بول سيموفنك"، على تنظيم هذا الحفل.







ومن جانبه قال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريدبل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.









وأوضح "هاشم" أن الفريق اعتاد العزف بشكل عشوائي دون التقيد بنوت موسيقية أو شكل موسيقى ثابت، وهو ما كان يدخل العازفين في خلافات أثناء البروفات، لكن الأمر كان مختلفا حين بدأ العمل لتحضير الحفل، ووجد أن كل شيء منظم ومحدد بالتوقيت لبدء وانتهاء العزف وفقا لتوجيهات المايسترو ناير ناجي، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر والانبهار عند سماع الشكل الأوركسترالي الذي تم الاستقرار على تقديمه خلال الحفل.









أوضح ناير ناجي أن أهم ما ميز الحفل هو الكتابة الأوركسترالية التي تولاها فريق عمل مكون من 3 أفراد هم مساعده ستيفن سيمون ورفيق جمال وصديق روسي يدعي ديمتري فاريلس، مؤكدا على سعادته بالتعاون معهم بسبب ما أضافه كل منهم بذوقه الموسيقي إلى الشكل الأوركسترالي الذي تظهر به الأغاني، ويتم تقديم 15 أغنية خلال الحفل.







أحدث ألبوم لـ "كايروكي" كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، من خلال ألبوم أبناء البطةالسوداء، الذي طرح في 2019، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافةإلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.