Advertisements

شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)

السبت 10/يوليو/2021 - 02:54 ص
بوابة الفجر
مي شاهين. تصويرعبير أحمد
Advertisements
انتهى مساء أمس، الجمعة حفل "كايروكي" المقام بالقلعة،  تحت عنوان "ريد بُل سيمفونك"، وذلك على خشبة مسرح المحكى بالقلعة.



وتفاعل الجمهور مع الفنان أمير عيد، والذي قام بغناء العديد من الأغاني المعروفة له والتي منها "كل حاجة بتعدي"،  "مربوط باستك"، "وأثبت مكانك" و"ياأبيض وأسود"،  "معادا صغير"، "ديناصور"، ساموراي"، "والباقي لبان" وشاركه في الغناء زاب ثروت، في أغنية "أثبت مكانك".




وشارك "المزمار " "كايروكي" في عدة أغاني اكسبها طالع جديد وذلك بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي.



وفي نهاية الحفل، قدم أمير عيد الشكر لكل فريق العمل والعازفين بالاوركسترا، والجمهور ومبادرة "ريد بول سيموفنك"، على تنظيم هذا الحفل.



ومن جانبه قال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة "ريدبل"، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.




وأوضح "هاشم" أن الفريق اعتاد العزف بشكل عشوائي دون التقيد بنوت موسيقية أو شكل موسيقى ثابت، وهو ما كان يدخل العازفين في خلافات أثناء البروفات، لكن الأمر كان مختلفا حين بدأ العمل لتحضير الحفل، ووجد أن كل شيء منظم ومحدد بالتوقيت لبدء وانتهاء العزف وفقا لتوجيهات المايسترو ناير ناجي، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر والانبهار عند سماع الشكل الأوركسترالي الذي تم الاستقرار على تقديمه خلال الحفل.




أوضح ناير ناجي أن أهم ما ميز الحفل هو الكتابة الأوركسترالية التي تولاها فريق عمل مكون من 3 أفراد هم مساعده ستيفن سيمون ورفيق جمال وصديق روسي يدعي ديمتري فاريلس، مؤكدا على سعادته بالتعاون معهم بسبب ما أضافه كل منهم بذوقه الموسيقي إلى الشكل الأوركسترالي الذي تظهر به الأغاني، ويتم تقديم 15 أغنية خلال الحفل.



أحدث ألبوم لـ "كايروكي" كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، من خلال ألبوم أبناء البطةالسوداء، الذي طرح في 2019، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافةإلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.
شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)
شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)
شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)
شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)
شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)
شاهد.. أمير عيد يشعل حفل"ريدبول سيمفونك" في القلعة وزاب ثروت ضيفًا (صور)

أخبار تهمك

عاجل| 127 حالة جديدة.. الصحة تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. الأهلي يتحرك لضم الساحر الذهبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جلسة موسيماني مع كهربا

منذ ساعة و نصف

بعد ظهورها كموديل فى كليبه.. تصرف غريب من هدي المفتي تجاه الهضبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. العناية الإلهية تنقذ مدير أمن أسيوط من كارثة محققة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 7 ساعات

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:12 ص

عاجل.. العناية الإلهية تنقذ مدير أمن أسيوط من كارثة محققة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

09:52 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي