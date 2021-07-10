تفاصيل جلسة موسيماني مع كهربا

قام الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفرق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بامتصاص غضب محمود عبدالمنعم "كهربا"، بسبب عدم مشاركته فى مباراة المقاولون العرب.





وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 26 بالدورى الممتاز.





وعقد موسيمانى جلسة مع كهربا بعد المباراة مباشرة، لاسيما أنه أكد خلالها ظروف المباراة وطبيعة المنافسة منعته من الدفع به، وأنه سيكون له دور مؤثر مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بداية من مواجهة المقاصة وتحديدًا خلال فترة مؤجلات الدورى فى غياب لاعبى المنتخب الأولمبى، وأنه سيمنح الفرصة من جديد بجانب انتظار دوره فى نهائى إفريقيا.





وعلى الجانب الآخر، أكد سامى قمصان مدرب الأهلى، أن كهربا من العناصر المهمة فى تشكيل الفريق، ودائمًا فى حسابات موسيمانى.