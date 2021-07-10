Advertisements
تفاصيل جلسة موسيماني مع كهربا
السبت 10/يوليو/2021 - 02:00 ص
غدير أحمد
Advertisements
قام الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفرق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بامتصاص غضب محمود عبدالمنعم "كهربا"، بسبب عدم مشاركته فى مباراة المقاولون العرب.
وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 26 بالدورى الممتاز.
وعقد موسيمانى جلسة مع كهربا بعد المباراة مباشرة، لاسيما أنه أكد خلالها ظروف المباراة وطبيعة المنافسة منعته من الدفع به، وأنه سيكون له دور مؤثر مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بداية من مواجهة المقاصة وتحديدًا خلال فترة مؤجلات الدورى فى غياب لاعبى المنتخب الأولمبى، وأنه سيمنح الفرصة من جديد بجانب انتظار دوره فى نهائى إفريقيا.
وعلى الجانب الآخر، أكد سامى قمصان مدرب الأهلى، أن كهربا من العناصر المهمة فى تشكيل الفريق، ودائمًا فى حسابات موسيمانى.
Advertisements