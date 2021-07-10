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بهذه الكلمات.. هنا شيحة تودع السيدة جيهان السادات

السبت 10/يوليو/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرصت الفنانة هنا شيحا، على نعى السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.


وكتبت هنا شيحا عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام :انا لله وإن إليه راجعون ، وداعا السيدة جيهان السادات".

وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

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