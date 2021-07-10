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وست هام يطلب نجم برشلونة

السبت 10/يوليو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يتطلع للتعاقد مع الدنماركي مارتن بريثوايت مهاجم برشلونة الإسباني خلال الصيف الجاري.

وليس نادي وست هام يونايتد، النادي الإنجليزي الوحيد الذي ينظر إلى مهاجم برشلونة، وينضم إليه الآن برايتون ونورويتش سيتي.

وتعاقد نادي برشلونة تحت قيادة الهولندي رونالد كومان مع سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي، وسيؤدي وصول الثنائي في الصيف إلى إجبار اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على التراجع عن ترتيب الاختيار.

وبات بريثوايت يطرق أبواب الرحيل عن ملعب كامب نو بسبب وصول الاثنين المذكورين بجانب الوضع الاقتصادي الحساس لبرشلونة.

وقدم الدولي الدنماركي أداءً جيدًا لبلاده في بطولة أوروبا، حيث فشلوا في التغلب على إنجلترا في نصف النهائي، وتابع أداؤه في يورو 2020 أندية أمثال وست هام وبرايتون ونوريتش.

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