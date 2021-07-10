منتخب الدرجة الثالثة حلم مظاليم المستديرة يحتاج لدعم الجبلاية













فى محاولة لتكوين منتخب وطنى يكون شبيه بالمنتخب الأول لكرة القدم المصري ، مما دفع مجموعة من محبي الفكرة لتكوين منتخب مصري من لاعبي الفرق المشاركة بدورى القسم الثالث خاصة فى ظل تواجد اللاعبين المميزين بتلك المجموعات .



ويأمل منسقى تكوين منتخب الدرجة الثالثة فى وجود إطار رسمى خلال الفترة القادمة من الاتحاد المصري لكرة القدم ودعم المبادرة كأحد آليات تطوير كرة القدم المصرية .



عمرو عبده ، المدير الفنى لمنتخب الدرجة الثالثة قال ل ' الفجر الرياضى ' : فكرة تكوين منتخب الدرجة الثالثة من البداية نابعة من احمد عيد مدير المنتخب وهو مدير إدارى فريق بطا وتشبه المنتخب الأول لكرة القدم مع فارق الامكانيات والظروف ، خاصة وأن فرق القسم الثالث بها العديد من اللاعبين المتميزين المظلومين الذين يستحقون الانضمام لفرق القسم الثانى والممتاز ولكن يعانون من قلة الماديات وعدم التسويق الجيد وخلال الفترة الماضية حرصنا على اختيار العناصر المتميزة من محافظات مصر من اسوان إلى مطروح .



وتابع بقوله : الاختيارات تمت بالتواصل مع بعض المدربين بالمجموعات بجانب وجود منسقين للمنتخب ومتابعين للقسم الثالث بشكل جيد ، وخلال مدة وجيزة قمنا باختيار أكثر من 100 لاعب .



واضاف قائلا : ادينا مباريات ودية أمام فرق انبي والسكة الحديد و نحاول عمل معكسر لمدة 5 ايام لانتقاء أفضل العناصر وتصفية العدد لاختيار نحو 30 أو 40 لاعب حسب المراكز والاحتياجات .



واستكمل بقوله : ما يتم إنجازه ياتى بشكل غير رسمى والأمر حق مشروع للاعبي القسم الثالث واتمنى تكاتف الجميع من أجل إنجاح المبادرة ودعم الاتحاد المصري لكرة القدم لتكون ذات صفة وطابع رسمى .



واختتم بقوله : الإنفاق على المنتخب من الجهود الذاتية خاصة من المهندس حمادة ضوة وهو يتولى الإشراف على المنتخب وراعى المنتخب والجهاز يتكون من احمد عيد مدير المنتخب ووحيد صادق مدرب عام وياسر سلام مدربا الحراس ..