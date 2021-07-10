تفاصيل وفاة شاب بعد سقوط رافعة أثاث في الإسكندرية (صور)

شهدت منطقة السيوف شرقي محافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، واقعة مؤسفة، حيث لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوط رافعة أثناء قيامها برفع أثاث الى إحدى الشقق داخل عمارة سكنية بشارع جميلة بو حريد.





تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ بسقوط رافعة أثاث بشارع جميلة بو حريد بنطاق دائرة القسم ووجود مصابين ووفيات.





توجهت قوة من القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبيّن سقوط رافعة أثناء رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد، ما أدى إلى مصرع أحد الأشخاص ووفاة آخر.



