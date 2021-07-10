بونوتشي يوجه تصريح ناري إلى إنجلترا قبل نهائي اليورو

أكد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا، على أن منتخب بلاده لن يشعر بالرهبة من الـ60 ألف مشجع الذين سيتواجدون في ملعب ويمبلي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي تجمع بين إيطاليا وإنجلترا.





وقال بونوتشي في معسكر الفريق بفلورنسا: "نلعب في ملعبهم ولكن هذا لن يخيفنا، ونفكر فقط في لعب كرة القدم، أن نستمتع، وأن ندخل الملعب بحماس.. والباقي سيكون مجرد ثرثرة".





وتابع: "لا يمكننا الانتظار لحين خوض المباراة النهائية. الانتصار بإمكانه أن يمحي السنوات الصعبة الماضية. نريد أن نجلب الفرح والحماس لكل الشعب الإيطالي".





وأتم: "يجب أن نحذر من سرعتهم. لديهم لاعبون أقوياء في المواقف الفردية. ولا توجد أعذار لا يوجد إرهاق، نحن نفكر فقط بشأن اللعب.. وسنكون مستعدين للقتال أمامهم يوم الأحد. سيكون أفضل مشهد لكرة القدم الأوروبية من الجانبين".



