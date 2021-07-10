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رزاق سيسه يؤجل حسم ملف المعارين في الزمالك

السبت 10/يوليو/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تسبب الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري، في تأجيل حسم ملف لاعبي القلعة البيضاء المعارين لأندية أخرى إلى نهاية الموسم الجاري.

ويسعى كارتيرون إلى وضوح الرؤية بصورة كاملة بخصوص إحتياجات الفريق فيما يخص الموسم الجديد، وذلك من أجل الحصول على الوقت الكافي لتقييم بعض اللاعبين المعارين والذين يلعبون في صفوف أندية أخرى.

ولم يحسم الجهاز الفني للقلعة البيضاء موقفه من رزاق سيسيه وذلك بعد أن تعرض للإصابة بكسر في صابونة الركبة والتي تستغرق علاج لمدة طويلة.

يُذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 11 يومًا على أن يستأنف تدريباته يوم السادس عشر من شهر يوليو.

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