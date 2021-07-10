ليفربول يستهدف جوهرة المنتخب الإيطالي

طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الحصول على معلومات حول واحد من أبرز اللاعبين البارزين في بطولة يورو 2020.





ويتعلق الأمر بالدولي الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، والذي يخوض مع الأتزوري منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي وصلت إلى الدور النهائي.





وقال موقع كالتشيو ميركاتو، أن أكثر من فريق إنجليزي طلب الحصول على خدمات كييزا بعد أن أظهر قدرات كبيرة للغاية على الركض، بالإضافة إلى المراوغة، وكذلك التسديد بقوة.





وقال الموقع أن صفقة كييزا كلفت يوفنتوس مبلغ 60 مليون يورو شاملة المتغيرات لذلك لن يفكر الفريق الإيطالي في بيعه بأقل من 90 مليون يورو.



