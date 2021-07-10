نجم الأهلي يقرر الرحيل لهذا السبب

بات ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح اللاعب في ضغوطات كبيرة وهناك توتر في علاقته مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بسبب عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.





ويفاضل نجم المنتخب الأوليمبي بين 4 عروض محلية لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد تمسكه بالرحيل عن القلعة الحمراء، ورفضه الجلوس علي دكة البدلاء.





وتلقى اللاعب عروضا مغرية من أندية بيراميدز والاتحاد السكندري وسموحة، وربما نشاهد الإسماعيلي في الصورة خلال الأيام القليلة المقبلة بنائا على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق.





وجاء ذلك عقب خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، في الفترة الأخيرة عقب اعتراضه على سياسة التعامل معه في المباريات.





وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن أن إدارة بيراميدز تحاول إغراء ناصر بمنحه راتب ضعف مايتقاضاه في النادي الأهلي، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوفهم، ولكن اشترطوا عليه فسخ تعاقده مع النادي الأهلي، والرحيل في صفقة انتقال حر.





وأكد المصدر أن نادي سموحة، عرض على اللاعب وضعه ضمن الفئة الأولى الخاصة برواتب اللاعبين، وأن إدارة النادي السكندري ترغب هي الأخرى في استغلال تدهور العلاقة بين ناصر ووكيله من طرف، وإدارة الأهلي من طرف آخر، والتي دفعت اللاعب ووكيله لرفض أي حل من إدارة النادي لرحيله والاستفادة منه؛ ولو حتى على سبيل المبادلة بلاعب آخر.



