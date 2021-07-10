ميلان يطلب التعاقد مع إيسكو

دخل أحد الأحد الأندية الإيطالية في مفاوضات مع نادي ريال مدريد الإسباني، من أجل التعاقد مع صانع ألعاب، فرانشيسكو إيسكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن نادي اي سي ميلان قد دخل في محادثات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع إيسكو.





وتابعت الشبكة، أن في ميلان يرون أن إيسكو سيكون خيارًا جيدًا في وسط الملعب، خاصة بعد رحيل الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو إلى الغريم إنتر ميلان.





وأشارت الشبكة، أنه حتى الآن ميلان لم يُقدم أي عرض رسمي إلى ريال مدريد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.



