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تحرك رسمي من الزمالك لضم كريم العراقي

السبت 10/يوليو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية أن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسعى لحسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وذكرت التقارير أن إدارة الزمالك تسعى إلى إنهاء المفاوضات مع نظرائهم في النادي المصري البورسعيدي للتوصل لاتفاق مع كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق البورسعيدي، لضمه لصفوف القلعة البيضاء، بداية من الموسم الجديد.

وأوضحت التقارير أن اللجنة تتحرك لضم كريم العراقي بعد توصية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بضمه، وأكد للإدارة أنه في المرتبة الأولى لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

واجتمع كارتيرون مع معاونيه قبل أيام واتفقوا على التعاقد مع اللاعب ، وخاصة أنه صغير السن كما أنهم شاهدوا له العديد من المباريات، وأعجبوا بقدراته وجاهزيته لقيادة الجبهة اليمنى.

ويرحب كريم العراقي بالانتقال إلى النادي الزمالك خلال الموسم المقبل بشرط موافقة النادي المصري.

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