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ريال مدريد يراقب جوهرة المنتخب الإنجليزي

السبت 10/يوليو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الاسباني يراقب أحد نجوم منتخب انجلترا خلال مباراة نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" ضد نظيره المنتخب الإيطالي مساء يوم الأحد المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد ابدى اهتماما كبيرا بلاعب الوسط الإنجليزي ماسون ماونت بعدما حظى اللاعب بإعجاب مسؤولي النادي الملكي سواء في مشاركته مع نادي تشيلسي على مدار الموسم الماضي أو أداءه في بطولة يورو 2020 مع منتخب الأسود الثلاث.

وأوضحت التقارير أن نادي ريال مدريد قرر إرسال أحد الكشافين من أجل متابعة ماسون ماونت من أرضية الملعب في نهائي اليورو بين إنجلترا وإيطاليا من أجل تقديم تقريرًا شاملًا عن اللاعب فنيًا.

ويرى بيريز أن ماونت سيكون الخليفة الأمثل بالنسبة للاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في صفوف نادي ريال مدريد في المواسم المقبلة، مما يجعله يُصر على مراقبته في النهائي.

وفي حال استقر ريال مدريد على شراء اللاعب، فإنه سيحاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التعاقد معه من خلال بعض من لاعبيه كجزء من الصفقة ولكنه يعلم صعوبة ذلك.

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