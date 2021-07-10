Advertisements

الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

السبت 10/يوليو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي فيما يتعلق برحيل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد العرض الذي تلقاه من جانب نادي الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.

وجاء قرار إدارة الزمالك بغلق الباب نهائيًا على رحيل أوباما والتمسك ببقائه للحاجة إليه بالإضافة إلى النقص الذي يعانيه الفريق في مركز صناعة الألعاب واعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عليه بشكل أساسي بل وطلبه ضم صانع ألعاب آخر ليكون بديل له وهو ما يصعب من فرص رحيله عن الفريق.

وكان نادي الحزم السعودي قد رصد ميزانية تقترب من مليون دولار مقابل ضم أوباما في الموسم المقبل والاستفادة من خدماته مع الفريق، ويوجد بند في عقد اللاعب مع الزمالك يتيح له الاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.

ويعتبر أوباما أحد نجوم الزمالك في وسط الملعب ويشارك بشكل مستمر مع الفريق وسط ثقة باتريس كارتيرون في قدراته وقناعته الكاملة بموهبة اللاعب.

أخبار تهمك

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ظهورها كموديل فى كليبه.. تصرف غريب من هدي المفتي تجاه الهضبة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 8 ساعات

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جلسة موسيماني مع كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يتحرك لضم الساحر الذهبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| 127 حالة جديدة.. الصحة تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

11:58 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي