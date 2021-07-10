نجم يوفنتوس: كرستيانو رونالدو سيبقى مع الفريق

يثق البرازيلي دانيلو أن كريستيانو رونالدو سيبقى في يوفنتوس ويود أن يرى زميله السابق في فريق مانشستر سيتي جابرييل جيسوس يضاف إلى خيارات البيانكونيري الهجومية.





قال دانيلو لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن التكهنات المحيطة برونالدو: "وجوده في الفريق مهم بالنسبة لنا لأنه يجلب سيلًا من الأهداف".





وأضاف دانيلو: "وإلى جانب ذلك، إنه صديق عزيز، لقد عرفنا بعضنا البعض منذ ريال مدريد، سيظل معنا الموسم المقبل".





ولا يزال رونالدو مرتبطًا بيوفنتوس في الوقت الحالي وقد تم وضع اتفاقية إعارة أخرى ستشهد عودة ألفارو موراتا إلى إيطاليا من أتلتيكو مدريد.





ويرغب دانيلو أن يرى مواطنه جابريل جيسوس ينضم إليه في يوفنتوس، حيث يثبت مهاجم مانشستر سيتي أن لديه ما يلزم للمنافسة على أعلى مستوى.





وأكد دانيلو متحدثًا عن جيسوس البالغ من العمر 24 عامًا: "بالطبع، جابرييل جيد وذكي للغاية".





وأتم: "يمكن أن ينمو أكثر في إيطاليا لأنهم في الدوري الإيطالي يغلقون بشكل جيد ومن الصعب التسجيل، إذا استطعت كنت سأجلبه إلى يوفنتوس".



