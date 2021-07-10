الزمالك يحسم موقفه النهائي من بيع أوباما

حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقفهم النهائي من التخلي عن خدمات يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.





موقف الزمالك من بيع يوسف أوباما

وتلقى يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مؤخراً عرضاً من جانب نادي الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه قرر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك غلق باب رحيل يوسف أوباما نهائيًا والتمسك ببقائه للحاجة إليه بالإضافة إلى النقص الذي يعانيه الفريق في مركز صناعة الألعاب.





وكان نادي الحزم السعودي قد رصد ميزانية تقترب من مليون دولار مقابل ضم يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم المقبل.





ويعد يوسف أوباما أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترات الأخيرة.



