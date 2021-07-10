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ليكيب: ميسي يفكر في تخفيض بنسبة 50% من أجل برشلونة

السبت 10/يوليو/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي فرنسي عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

مستقبل ميسي مع برشلونة
و انتهى عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي في نهاية يونيو المنصرم ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا.

من جانبه ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن برشلونة يُعاني من أزمة اقتصادية، كما أن البارسا تجاوز سقف الأجور الخاص بقانون اللعب المالي النظيف وهذا يهدد مستقبل ميسي.

وتابعت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يريد الاستمرار مع البارسا ولا يفكر في الذهاب إلي أي نادٍ آخر.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ميسي قد يُقدم مُساعدة إلى مسؤولي برشلونة، في ظل عدم إمكانية بيع النادي لأكثر من لاعب، حيث ينوي تخفيض راتبه بنسبة 50% من أجل الاستمرار مع البلوجرانا في الفترة المقبلة.

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