نجم الأهلي يؤجل مستقبله لنهاية الأولمبياد

رفض ناصر ماهر لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي، حسم مصيره بشأن مستقبله، بعد الاتفاق على الرحيل عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم.





وكان اللاعب قرر عدم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله الا بعد الانتهاء من المشاركه في أولمبياد طوكيو، خصوصًا أن اللاعب تلقى العديد من العروض المحلية من أندية الدوري المصري، اخرها نادى سموحة بجانب عروض أخرى من بيراميدز والإسماعيلى والاتحاد السكندرى.





ويسعى ناصر ماهر للتألق في دورة الألعاب الأولمبية، أملاً في الحصول على عروض احتراف في أوروبا أو إقناع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء ، بالتواجد مع الشياطين الحمر، ومنحه فرصة جديدة.





وكان اللاعب تلقى الموسم الماضى عرضًا من أحد الأندية البرتغالية، وقوبل بالرفض من قبل إدارة الأهلى ليعود اللاعب بعد انتهاء إعارته من سموحة، للانضمام لكتيبة الأحمر.



