الكشف عن مستقبل زيدان القادم

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تطور جديد بشأن مستقبل زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد.





وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن الخميس، استمرار ديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني للديوك حتى مونديال قطر 2022.





وبحسب ما ذكرته صحيفة"ليكيب"الفرنسية، فإن هدف زيدان هو أن يتولى مهمة الرجل الأول في منتخب فرنسا، لكنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق هذا الأمر.





وأشارت: "زيدان رفض عروضًا مهمة من أندية الدوري الإنجليزي إضافة إلى أندية الخليج وآسيا، وسيرفض أي عرض من الأندية، كي يقود فرنسا عقب مونديال 2022.





وقال مصدر مقرب من زين الدين زيدان: "كرة القدم لم تعد مسألة مال بالنسبة له، لكن تتعلق بالعاطفة، وهناك دائمًا 4 أماكن مفضلة لديه، وهي بوردو ويوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الفرنسي".





وأشارات الصحفية:" العائلة تأتي في المقام الأول لدى زيدان الآن، إنه يريد الاستمتاع معهم، وفعل ما لم يكن قادرًا عليه أثناء العمل في التدريب".





وأوضحت أن زيدان كان مؤخرًا يعيش فقط من أجل ريال مدريد، حيث يستيقظ كل يوم في الساعة 6 صباحًا ليكون في فالديبياس في الساعة السابعة والنصف، ويظل هناك حتى السابعة مساءً.



