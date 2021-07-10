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موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري والقناة الناقلة

السبت 10/يوليو/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره مصر المقاصة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره مصر المقاصة، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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