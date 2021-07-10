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تعرف على تشكيل إنجلترا المتوقع ضد إيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

السبت 10/يوليو/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدد طرفا نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، والذي يجمع بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

حيث تأهلت إيطاليا على حساب إسبانيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بينما تمكنت إنجلترا من الفوز على الدنمارك بنتيجة بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا، كالتالي:
حراسة المرمى: بيكفورد.
خط الدفاع: شاو، ماجواير، ستونز، ووكر.
خط الوسط: ريس، فيليبس، مونت.
خط الهجوم: ستيرليج، هاري كين، ساكا.

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