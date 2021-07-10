تعرف على موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

تتجه أنظار عشاق بطولة يورو 2020 لمتابعة مباراة إيطاليا وإنجلترا وذلك ضمن المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





احتل منتخب إيطاليا المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وذلك في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليتأهل إلى دور الستة عشر الذي واجه فيه منتخب النمسا في وفاز عليه بهدفين مقابل هدف بعد أن امتدت المباراة للشوطين الإضافيين ليتأهل إلى دور الثمانية وواجه منتخب بلجيكا وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ليتأهل بعدها إلى الدور قبل النهائي ويطيح بالماتادور الإسباني ليتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة إنجلترا.





في حين احتل منتخب إنجلترا المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليتأهل إلى دور الستة عشر الذي واجه فيه منتخب ألمانيا وفاز عليه بثنائية نظيفة ليواجه أوكرانيا في دور الثمانية وفاز برباعية نظيفة ليتاأهل إلى الدور قبل النهائي ويواجه الدنمارك التي فاز عليها بهدفين مقابل هدف ليضرب موعدا مع إيطاليا في المباراة النهائية.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب إيطاليا ومنتخب إ إنجلترا يوم الأحد 11 يوليو 2021 على ملعب ويمبلي في أنجلترا.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max..



