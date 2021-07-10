حوار- إدميلسون لـ"الفجر": صلاح من أفضل لاعبي العالم.. ميسي سيرحل عن برشلونة.. وهذه توقعاتي لنهائي اليورو والكوبا

يعد البرازيلي إدميلسون واحد من أبرز نجوم برشلونة الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006، كما أنه كان ضمن كتيبة المنتخب البرازيلي الذي فاز بأخر لقب كأس عالم للسامبا في نسخة 2002 رفقة رونالدو ورونالدينيو وريفالدو، إدميلسون انتقل أيضا لصفوف ليون الفرنسي وتوج معه بألقاب عديدة.

الفجر الرياضي تحدث مع إدميلسون حول فريقه السابق برشلونة وعن بطولتي كوبا أمريكا ويورو 2020، وأيضا حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، ومصير نجمنا المصري محمد صلاح مع ليفربول، وأيضا المرشح الأبرز للفوز باليورو والكوبا.

كيف ترى تراجع برشلونة في الفترة الأخيرة؟

أعتقد أن برشلونة يمر بمرحلة من الإحلال والتجديد في السنوات الأخيرة لم تحدث منذ فترة طويلة للغاية بهذا الشكل، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية ورحيل تشافي وانييستا.

أي الفرق ترشح للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل؟

سؤال صعب، هناك العديد من الأندية الأوروبية القوية كباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة، ولكن سوق الانتقالات لم ينتهي بعد، لذا لا يمكن تحديد المنافس الأقوى الا بعد انطلاق البطولة.

كيف تقيم بطولتي كوبا أمريكا وأمم أوروبا؟

مستوى بطولة كوبا أمريكا منخفض ولم تعرف البطولة الإثارة والندية المنتظرة ، مع الأخذ في الاعتبار أن منظمات كرة القدم في أمريكا لم تعد بعد في أفضل الظروف المعيشية للتعامل مع فيروس كورونا.

وفي الواقع المستوى منخفض باستثناء ما لا يزيد عن 2 أو 3 لاعبين لكل منتخب، أما بالنسبة لكأس الأمم الأوروبية ، كانت أعلى مما يمكن تقديمه حيث كانت نهاية الموسم لبعض الفرق.

أفهم أن المستوى في اليورو كان أعلى مما توقعناه وأننا عشنا لحظات كرة قدم جيدة على شاشات التلفزيون.

هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس؟

محمد صلاح لاعب جيد ومميز، ومن أفضل اللاعبين في العالم حاليا، اعتقد أن صلاح لن ينتقل إلى باريس سان جيرمان هذا الموسم، صلاح سيظل في ليفربول.

كيف ترى عودة أنشيلوتي ورحيل زيدان عن ريال مدريد؟

عادةً لا أعطي آراءً حول الأندية أو الجهات التي لا أشارك فيها عندما تكون هناك لحظات انتقالية ، لذلك لن أعرف مقدار القرار المتخذ.

ريال مدريد حاول إبقاء زيدان لكنه أراد الرحيل، أما عن أنشيلوتي فهو مدرب جيد ويجيد التعامل مع اللاعبين داخل غرف الملابس وهو أمر هام في ريال مدريد، إذا كانت إدارة ريال مدريد تهدف إلى تحسين غرفة تبديل الملابس ، فإن أنشيلوتي يعد حلاً جيدًا لكل شيء كما سمعت طوال سنوات عمله.

ما توقعاتك لنهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين؟







في هذه اللحظة من المنافسة عندما يكون الفريق بالفعل في نهائي البطولة ، ما يمكنني قوله هو أن المنتخب البرازيلي ربما لم يقدم عروض رائعة ، لكن عندما تفوز المجموعة ، يفوز الجميع ، وعندما تخسر المجموعة ، الجميع يخسر.

أعتقد أنه كان من الممكن أن يلعب بعض اللاعبين بشكل أفضل، ولكن المجموعة ككل متوازنة وسعيدة، لذا فإن رسالتي هي أنه يجب أن يكونوا متوازنين وسعداء إذا واجهوا أي مشاكل في المباراة النهائية للحصول على الأفضل.

أما عن التوقع فمن الصعب أن تتوقع فوز منتخب في مباراة طرفيها البرازيل والأرجنتين.

كونك لاعب سابق في برشلونة.. ماذا تتوقع بشأن مستقبل ميسي مع البارسا؟

فيما يتعلق بمصير ميسي مع برشلونة ، أفهم أن ميسي نفسه يعتقد أن مسيرته قد انتهت في كامب نو ، لذلك ليس هناك الكثير للنظر فيه، أتوقع أن يرحل ميسي عن برشلونة ولا يستمر لفترة جديدة.

إيطاليا أم إنجلترا.. من تتوقع أن يتوج بلقب يورو 2020؟

مباراة صعبة ومعقدة، ولكن على مدار البطولة المنتخب الإيطالي كان الأفضل والأقوى والأجدر بلقب اليورو في هذه النسخة.