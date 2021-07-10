أحلام تدعم محمد عبده بعد بكائه في آخر حفلاته: "كسرت قلوبنا"





عبرت الفنانة الإماراتية، أحلام، عن دعمها للفنان السعودي، محمد عبده، بعد تداول مقطع مصور له من آخر حفلاته الغنائية، يظهر فيه وهو لا يستطيع حبس دموعه على المسرح.





وشاركت أحلام فيديو بكاء محمد عبده عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ووجهت معه رسالة له هي: "‏بسم الله عليك يا أبو نورة.. نزلت دموعي يا عمري أنت.. جعلك ما تبكي من شر.. أحبك.. كسرت قلوبنا كلنا".





وكان محمد عبده أحيا حفلا غنائيا، في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية. وبكى الفنان السعودي الكبير عندما أدى مقطع "تعبت الظلم وأجحافك" من أغنيته "شبيه الريح"، إذ صمت قليلا وذرف دموعه، ليصفق الجمهور له.



