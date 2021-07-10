استعدادات مكثفة لانطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة في قنا

يبدأ اليوم السبت، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي في العاشرة صباحا، امتحان مادة اللغة العربية، الذي يستمر حتى الواحدة ظهرا، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها الخاصة بتجهيز وإعداد لجان امتحانات الثانوية العامة لعام 2020- 2021.





وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالب وطالبة، منهم 9557 طالب وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.





وأضاف "الداودي" أنه تم الانتهاء أيضا من تجهيز وإعداد 41 استراحة خاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتم تزويدها بجميع الوسائل المعيشية اللازمة، فضلا عن تجهيز مركز توزيع الأسئلة ومراجعة أنظمة ووسائل الأمان به، مؤكدا حرص المحافظة على توفير المناخ الملائم لكافة القائمين على العملية الامتحانية، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب على حد سواء،مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم قامت بمراجعة كافة اللجان المقرر انعقاد الامتحانات بها لتفادي أي ملاحظات، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، لافتا أن المديرية قامت بتسلم مجموعة من مواد التعقيم والتطهير وأجهزة الكاشف الحراري والكمامات الطبية لتوزيعها على الأفراد المتواجدين باللجان، هذا بالاضافة إلي مراجعة الموقف الفني لبوابات التعقيم الذاتي للتأكد من حالتها، كما أنها التزمت بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد دخول الطلاب لأداء امتحاناتهم وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة القائمين على عملية الامتحانات من الملاحظين والمراقبين.



