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محمد موسى: كلمة مصر أمام مجلس الأمن كانت موضوعية وتفصيلية

السبت 10/يوليو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية سامح شكرى أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أمس الحقيقة كانت موضوعية وتفصيلية ومتكاملة في شرحها لموقف مصر خلال عشر سنين من التفاوض مصر أمام مجلس الأمن.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وزير الخارجية سامح شكرى شرح الأضرار والمخاطر الناتجة عن الإجراءات السلبية التي اتخذها إثيوبيا وتأثيرها على الأمن المائى المصرى، لافتا أن هذا الشرح التفصيلى كان ضروريا لوضع كل أعضاء مجلس الأمن بل العالم كله أمام مسئولياته.

وتابع الإعلامي، أن التوجه المصري لمجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبى جاء من منطلق القوة لدولة بحجم مصر لديها قيادة سياسية وطنية وحكيمة لها وضعيتها وتقديرها على مستوى العالم ولديها جيش مصنف ضمن أقوى جيوش العالم وشعب عظيم يقف خلف قيادته بكل قوة.

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جلسه مجلس الامن السد الإثيوبي

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