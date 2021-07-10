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محمد موسى: "متقلقوش مياه النيل في أيد أمينة"

السبت 10/يوليو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
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أكد الإعلامي محمد موسى التوجه المصري لمجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبى جاء من منطلق القوة لدولة بحجم مصر لديها قيادة سياسية وطنية وحكيمة لها وضعيتها وتقديرها على مستوى العالم ولديها جيش مصنف ضمن أقوى جيوش العالم وشعب عظيم يقف خلف قيادته بكل قوة.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه في حالة وصول المفاوضات المنتظرة إلى طريق مسدود، فتأكدوا أنه في هذه الحالة سوف تكون كل الخيارات مفتوحة وستكون مصر فى هذه الحالة قد استنفذت كافة الوسائل والسبل للحل السلمى لأزمة السد الإثيوبى على المستويين الإقليمى والدولى.. متقلقوش مياه النيل في أيد أمينه ولن يستطيع مخلوق استقطاع نقطة مياه من مياهنا في نهر النيل".

وأضاف محمد موسى: مصر لا تمانع في استئناف المفاوضات ويمكن أن تتيح فرصة أخرى وأخيرة لإنجاح العملية التفاوضية فى إطار زمنى محدد حتى نثبت للمجتمع الدولى أن الخيار السياسى لا يزال هو خيارنا الأول بالرغم من كل العقبات التي يثيرها التعنت الإثيوبي الذي لازلنا نأمل أن يتغير إلى الأفضل.

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الكلمات المفتاحية

السد الإثيوبي

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