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"التعمير والإسكان": ندعم القطاعات الأكثر احتياجا للنهوض بالوطن (فيديو)

السبت 10/يوليو/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك التعمير والإسكان، بقيادة حسن غانم، يولي اهتماما كبيرا بأنشطة المسئولية المجتمعية لدعم أصحاب الهمم من الطلاب بهدف توفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة لدعم اندماجهم في المجتمع تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مشيدا بالدور المجتمعي الذي يقدمه البنك في كافة مناحي الحياة.

وأشار موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن بنك التعمير والإسكان وقع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد النوعي للأندية الروتاري، بشأن دعم جهود الوزارة لتقديم تعليم متميز للتلاميذ ذوي الهمم، يهدف البروتوكول إلى دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاص وتطوير 30 غرفة مصادر وتوفير تدريب توعوي عن الدمج وفق الحقيبة التدريبية المعدة بوزارة التربية والتعليم.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن غانم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وياسر نشأت محافظ المنطقة الروتارية بحضور عدد من قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص بنك التعمير والإسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة في كافة قطاعات المجتمع، ويأتي ذلك من خلال استراتيجية البنك الهادفة للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجا لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام للنهوض بالوطن، وعلي رأس هذه القطاعات قطاع الصحة والتعليم.

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