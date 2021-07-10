خبير استراتيجي: إثيوبيا تتعامل في ملف السد الإثيوبي "بعجرفة"

قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن مصر والسودان ليستا ضد التنمية في إثيوبيا لكن دون المساس بحقوق دول الجوار وبما يتوافق ويتصالح مع جميع الدول ومن خلال اتفاق ملزم لجميع الأطراف.





وتابع سعداوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجانب المصري يتعامل بشكل أخلاقي ودبلوماسي في ملف السد الإثيوبي، في المقابل نرى الأسلوب المتعجرف من الجانب الإثيوبي الذي يصر على التعنت وتهرب من الجلوس على مائدة المفاوضات.



