Advertisements

خبير استراتيجي: إثيوبيا تتعامل في ملف السد الإثيوبي "بعجرفة"

السبت 10/يوليو/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن مصر والسودان ليستا ضد التنمية في إثيوبيا لكن دون المساس بحقوق دول الجوار وبما يتوافق ويتصالح مع جميع الدول ومن خلال اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

وتابع سعداوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجانب المصري يتعامل بشكل أخلاقي ودبلوماسي في ملف السد الإثيوبي، في المقابل نرى الأسلوب المتعجرف من الجانب الإثيوبي الذي يصر على التعنت وتهرب من الجلوس على مائدة المفاوضات.

وأضاف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هناك حالة من الإصرار والتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي ضد مصر والسودان وهو ما لم تقبله القيادتين، لافتا أن إثيوبيا لا تعلم معنى حسن الجوار وتنتهك جميع الأعراف والمواثيق الدولية للهيمنة على المنطقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

أخبار تهمك

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن مستقبل زيدان القادم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يتحرك لضم الساحر الذهبي

منذ حوالي 9 ساعات

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أول تحرك برلماني بشأن سد النهضة واستمرار "التعنت" الإثيوبي

الديهي لـ أثيوبيا: "أيادي السلام خلفها جيش وسلاح يحميها" (فيديو)

7 مواقف تثبت تعنت إثيوبيا في سد النهضة

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

حوار| السفير إبراهيم الشويمي: قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت.. وكل الخيارات مفتوحة أمام مصر

خبير استراتيجي: نتوقع نتائج جيدة لجلسة مجلس الأمن بشأن السد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي