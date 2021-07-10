السد الإثيوبي.. خبير استراتيجي: مجلس الأمن لم يُعلي قيم الحق واستخدم عبارات مطاطة

قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن إثيوبيا لم تراعي المصالح المشتركة مع دول الجوار تصر على التصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة.





وتابع سعداوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجانب الإثيوبي يفتقد لمنطق العقل، لافتا أن مصر أبدت مرونة في المفاوضات لكن دون جدوى ووقعت على اتفاق واشنطن ولم نرفض أي وساطة لأننا أصحاب حق وعدل.



