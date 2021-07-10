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خبير استراتيجي: ما تفعله إثيوبيا أمر لا يقبله عقل
السبت 10/يوليو/2021 - 07:05 ص
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قال الدكتور ياسر شويتة، أستاذ القانون الدولي والخبير الاستراتيجي، إن وزيرة خارجية السودان مريم الصادق، أعلنت في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الأمن أمس الخميس، أن إثيوبيا تحاول إثارة الفتنة والوقيعة بين مصر والسودان.
وأضاف شويتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن إثيوبيا تحاول إثارة الفتنة من خلال الحديث عن أن موقف السودان مخالف لموقف مصر، وهو كذب وافتراء ومراوغة من إثيوبيا ومخالف للحقيقة التي تؤكد أن مصر والسودان موقفهم واحد.
وتابع، أن ملء السد وتشغيله دون اتفاق ملزم لإثيوبيا، سيكون له تأثير سلبي على مصر، لذلك نؤكد أن موقف مصر والسودان هو موقف واحد، لأنهما يتحملا تبعات الملء الثاني للسد، وما تفعله إثيوبيا أمر لا يمكن أن يقبله عقل.
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