Advertisements

محمد موسى: الفكر الأمني الجديد يعتمد على التكنولوجيا والثقافة

السبت 10/يوليو/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال الإعلامي محمد موسى، إن الفكر الأمني الجديد يعتمد على التكنولوجيا والثقافة، وهو ما تشهده وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدليل على ذلك جناح وزارة الداخلية في معرض الكتاب الدولي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية شاركت في فعاليات معرض الكتاب الذي يعد أهم حدث ثقافي تنظمه الدولة، ويتميز بسمة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.

وتابع الإعلامي، أن أكاديمية الشرطة نظمت جناح وزارة الداخلية الذي يضم باكورة الإنتاج العلمي تجسيدا لاستراتيجية الوزارة الراهنة التي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن المصري الذي يقوم على علم، ويحتوي الجناح من 10 مكتبات شرطية علمية تتناول أحدث الإصدارات العلمية في دراسات الأمن القومي وحقوق الإنسان وغيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن مستقبل زيدان القادم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صفقة مرعبة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. الأهلي يعرض ثلاثي الفريق للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يتحرك لضم الساحر الذهبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 13 ساعة

بـ5 مليون دولار.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يفتتح معرض الكتاب في دورته الـ 50

الإمام الأكبر يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة الأزهر: زيارة الإمام الأكبر لمعرض الكتاب تعكس حرصه على إثراء الحياة الفكرية والعلمية

إقبال كبير على مؤلفات "الطيب وخلاف والباقوري" بمعرض الكتاب

إقبال جماهيري كبير على جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب

محمد موسى عن جهود «الداخلية» لمواجهة «الطقس السيئ»: «الشرطة في خدمة المواطنين»

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:52 م

عاجل.. رسالة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

عاجل.. الخطيب يصدم موسيماني بشأن الصفقة الذهبية

10:57 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

05:58 م

تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

09:01 م

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن الانتقال إلى الزمالك

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي