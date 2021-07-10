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محمد موسى: الفكر الأمني الجديد يعتمد على التكنولوجيا والثقافة
السبت 10/يوليو/2021 - 07:06 ص
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الفكر الأمني الجديد يعتمد على التكنولوجيا والثقافة، وهو ما تشهده وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدليل على ذلك جناح وزارة الداخلية في معرض الكتاب الدولي.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية شاركت في فعاليات معرض الكتاب الذي يعد أهم حدث ثقافي تنظمه الدولة، ويتميز بسمة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.
وتابع الإعلامي، أن أكاديمية الشرطة نظمت جناح وزارة الداخلية الذي يضم باكورة الإنتاج العلمي تجسيدا لاستراتيجية الوزارة الراهنة التي ترتكز في أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن المصري الذي يقوم على علم، ويحتوي الجناح من 10 مكتبات شرطية علمية تتناول أحدث الإصدارات العلمية في دراسات الأمن القومي وحقوق الإنسان وغيرها.
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