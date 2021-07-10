محمد موسى: الفكر الأمني الجديد يعتمد على التكنولوجيا والثقافة

قال الإعلامي محمد موسى، إن الفكر الأمني الجديد يعتمد على التكنولوجيا والثقافة، وهو ما تشهده وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدليل على ذلك جناح وزارة الداخلية في معرض الكتاب الدولي.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الداخلية شاركت في فعاليات معرض الكتاب الذي يعد أهم حدث ثقافي تنظمه الدولة، ويتميز بسمة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.



