محمد موسى: عمرو موسى قادر على تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا

تساءل الإعلامي محمد موسى، عن اختفاء حول مشهد أزمة السد الإثيوبي، خاصة وأنه يعمل في هيئة حكماء إفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي، المكونة من خمسة ممثلين يمثلون مناطق الشمال والشرق والجنوب والغرب ووسط إفريقيا.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، عمرو موسى لدية من الخبرات الكثير وقادر تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والتأثير عليهم خاصة وأنه عمل في منصب وزير الخارجية سابقا ويمتلك المقومات التي تدفعه للقيام بمهمة وطنية.



