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محمد موسى: عمرو موسى قادر على تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا

السبت 10/يوليو/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
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تساءل الإعلامي محمد موسى، عن اختفاء حول مشهد أزمة السد الإثيوبي، خاصة وأنه يعمل في هيئة حكماء إفريقيا التابعة للاتحاد الإفريقي، المكونة من خمسة ممثلين يمثلون مناطق الشمال والشرق والجنوب والغرب ووسط إفريقيا.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، عمرو موسى لدية من الخبرات الكثير وقادر تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والتأثير عليهم خاصة وأنه عمل في منصب وزير الخارجية سابقا ويمتلك المقومات التي تدفعه للقيام بمهمة وطنية.

وتابع الإعلامي، أن الدبلوماسية المصرية تقوم بجهود كبيرة، لافتا أن الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية سامح شكرى أمام جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أمس الحقيقة كانت موضوعية وتفصيلية ومتكاملة في شرحها لموقف مصر خلال عشر سنين من التفاوض مصر أمام مجلس الأمن.

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الكلمات المفتاحية

جلسه مجلس الامن السد الإثيوبي

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