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معاون وزير التموين: حريصون على التواجد في جميع المناسبات التي تهم المواطن

السبت 10/يوليو/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
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قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة حريصة على التواجد في جميع المناسبات التي تهم المواطن، خاصة ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك لافتا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تقوم بطرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف كمال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ” سعر الكيلو قائم 65 جنيها” كما يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريًا، وسيتم مخاطبة شركة المجمعات المسئولة عن طرح الأضاحي.

وتابع معاون وزير التموين، سيكون هناك تعهد من الجهة بإرسال قيمه القسط المحصل شهريًا من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة ” المجمعات الاستهلاكية".

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