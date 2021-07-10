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خبير أسري: عدم التكافؤ بين الزوجين أدى لارتفاع نسب الطلاق

السبت 10/يوليو/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
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قال رضا البستاوي أستاذ قانون الأحوال الشخصية، إن معظم حالات الطلاق التي تشهدها ساحات المحاكم في الآونة الأخيرة تأتي لعدم التكافؤ الثقافي والاجتماعي، لافتا إلى أن ذلك يأتي لسوء اختيار شريك الحياة منذ بداية الأمر، لذلك شرعت الخطوبة كمقدمات للزواج من أجل تعرف الطرفين سلوكيات الآخر وطرق التعامل معه.

وأضاف البستاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التكافؤ الاجتماعي والثقافي يعد أحد أهم العوامل في إنجاح العلاقة، لأنه بانعدام وجودهما لن يكون هناك حب أو تفاهم بين الطرفين.

وتابع أستاذ قانون الأحوال الشخصية، الأبناء دائما ما يدفعون ثمن اختيارات الآخرين، مشيرا إلى أن الخطوبة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن على أساسها يحسم الرجل أو الفتاة ما إذا كان يمكن لهما الارتباط وتكوين أسرة ناجحة أم لا.

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