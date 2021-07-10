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استشاري نفسي: الزواج يعتمد على التنازلات وليس الصراعات

السبت 10/يوليو/2021 - 07:11 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إن الزواج ليس "دبلة وفستان وبدلة وشقة"، إنما هو شراكة ومجهود واستثمار في العلاقة لكي تنجح، وذلك لأن الزواج هو دفع مادي ومعنوي واجتماعي.

وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزواج يعتمد على التنازلات وليس الصراعات، وبالتالي يجب "التفويت" في الزواج ليستمر ونبتعد عن الطلاق، موضحة "أن هناك من يقول إنه سيغير شريك حياته بعد الزواج، وهو الأمر الذي لا يحدث والحياة بتنتهي بسواء بالطلاق أو بأي شكل.

وتابعت، أنه يجب عند اختيار شريك الحياة أن يكون مناسبا لإمكانياتي المادية والمعنوية وغيرها، وأن يفكرا سويا في كيفية استثمار الحياة.

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