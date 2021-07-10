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استشاري نفسي: الطلاق أصعب قرار يواجه المرأة في حياتها

السبت 10/يوليو/2021 - 07:12 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة ميرفت العماري، أستاذ الطب النفسي، إن الطلاق أصعب قرار يمكن أن يواجه المرأة لأنه يترتب عليه إنهاء علاقة ربما تكون هناك أبناء، لافتة إلى أهمية التكافؤ الجسدي والصحي بين الزوجين محذرة أحدهما من الكذب على الطرف الآخر لأنها تهدد استقرار الأسرة.

وأضافت العماري خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرأة تتخيل زوجها أثناء الخطوبة بمواصفات معينة وعند الزواج إذا رأت خلاف ما توقعته تحدث أزمة بينهما، لافتة أنه يجب عند اختيار شريك الحياة أن يكون مناسبا لإمكانياتي المادية والمعنوية وغيرها، وأن يفكرا سويا في كيفية استثمار الحياة.

وتابعت العماري، أن الزواج يعتمد على التنازلات وليس الصراعات، وبالتالي يجب "التفويت" في الزواج ليستمر ونبتعد عن الطلاق، موضحة "أن هناك من يقول إنه سيغير شريك حياته بعد الزواج، وهو الأمر الذي لا يحدث والحياة بتنتهي بسواء بالطلاق أو بأي شكل.

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